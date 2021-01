Vil kartlegge turistutfordringar for å vere betre budd

Nyhende

Situasjonen rundt covid-19 gjorde at Stryn, og mange andre stader, opplevde auka besøk frå norske turistar sist sommmar. Dette førte også til meir villcamping og auka trykk på ulike fasilitetar og infrastruktur.

Stryn kommune ønskjer difor å kartlegge utfordringar, og framlegg til løysingar på desse, før ein ny turistsommar set inn. Og sentralt i kartlegginga er innbyggjarar og private reiselivsaktørar i kommunen.

- For å vere betre førebudde på neste sommarsesong, skal kommunen lage eit kartleggingsdokument i samarbeid med lokalbefolkninga. Dokumentet blir ein oversikt over utfordringar og løysingar knytt til reiseliv og turisme i Stryn kommune. Vi ønskjer difor innspel til kartlegginga, særleg frå lokale lag, organisasjonar, bedrifter og aktuelle grunneigarar. Tanken er at løysingane i hovudsak skal kome frå private aktørar, medan kommunen fyrst og fremst skal ha ein koordinerande og rådgjevande rolle, skriv miljøkoordinator Sonja Servan på kommunen si nettside.

Døme på ulike typar utfordringar:

Overnattingskapasitet

Informasjonsflyt og samarbeid

Infrastruktur (veg, parkering, hamn, leidningsnett, avfallshandtering m.m.)

Sanitærforhold

Vanlegvis ville kommunen arrangert eit innspelsmøte i eit slikt kartleggingsarbeid, men av omsyn til covid-19 ønskjer dei å motta alle innspel digitalt. Det er difor utarbeidd eit skjema som reiselivsaktørar, lag, organisasjonar og innbyggjarar no blir oppmoda om å svare på innan søndag 7. februar.

Når framlegg til kartleggingsdokument er utarbeidd, vil det bli sendt ut for innspel og kommentarar.