– Trafikkstasjonen i Nordfjord er berga

Nyhende

Det seier ordførar i Stad, Alfred Bjorlø (V) i ei pressemelding måndag. Han er glad stortings-fleirtalet har slått fast at det ikkje skal gjerast strukturendringar ved trafikkstasjonane.

Han legg til grunn at oppkøyring i alle køyretøyklasser, kontroll av alle typar køyretøy og andre trafikkstasjon-tenester som krev personleg oppmøte skal skje på Nordfjordeid trafikkstasjon i framtida.

- Folk og næringsliv i Nordfjord må ikkje tvingast ut på reiser til Førde eller Ålesund for tenester som kan ordnast på vår lokale trafikkstasjon, seier Bjørlo.

Han viser til at Venstre, Høgre, KrF og Frp er samde om å legge planlagde strukturendringar for trafikkstasjonane på is til det er etablert fullgode digitale løysingar.

– Det skal ikkje skje «sniknedlegging» av tenester på trafikkstasjonen. Vi har opplevd litt for ofte at leiinga i Statens vegvesen nasjonalt sit med gamaldagse og stivbeinte haldningar om sentralisering av tilbod og kompetansemiljø – i staden for å vere brukarretta ved å legge tilbod og kompetansemiljø nær folk og samhandle digitalt. Desse gamaldagse haldningane i statsbyråkratiet i Oslo må vi få slutt på ein gong for alle, skriv Bjørlo.