Varmtvassbasseng:

– Grunn til å håpe at det blir alvor

I samband med budsjettvedtaket i Stryn i desember vart det sett av 200.000 kr til eit forprosjekt for varmtvassbasseng. – Det er grunn til å håpe at no blir det alvor, seier Magnhild Berge, leiar for Stryn og Hornindal Revmatikerforening.