Nyhende

Under teknisk sektorutval sitt møte torsdag står vegdisputten i Dybevoll hyttefelt på sakskartet då Fylkesmannen, eller Statsforvaltaren sitt svar i saka no ligg føre.

Saka har vore handsama ei rekkje gonger etter klager frå begge sider med tiltakshavar som har bygd/vedlikehaldt veg til eiga hytte og hyttenaboar som ikkje vil ha vegen.

Sentralt i konflikta er kva slags veg dette, og kva den skal nyttast til.

Tiltakshavar Svein Haugen meiner han har utført vedlikehald av ein eksisterande veg til eiga hytte. I mars i fjor avslo Stryn kommune søknaden frå Haugen fordi teknisk utval meinte tiltaket er i strid med plangrunnlaget.

Kommunen viste til at bygging av veg i etablert hyttefeltet bør skje etter ein vegplan for heile feltet.

Haugen klaga på avslaget, noko som førte til at kommunen ved teknisk utval var på synfaring i området. Haugen, via sin advokat Jørund Knardal, opplyste utvalet om at vegen hadde vore der i fleire tiår og arbeidet som var gjort var å rekne som vedlikehald.

Det vart klaga på dette frå hyttenaboar og i september gjorde kommunen nytt vedtak i saka. Dei gav då Haugen løyve til vegen med vilkår om at den vert tilbakeført til landbruksveg/tursti gjennom avgrensing av bruken.

Kommunen viste til at dei ser på grusing som vedlikehald av eksisterande landbruksveg/tursti.

Ny runde med klager i oktober førte til følgande tillegg i vedtaket: - Sektorutvalet set fylgjande vilkår for bruk av vegen: Bruken av vegen skal regulerast med skilting og bom, på ein slik måte at trafikken på vegen som før vedlikehaldet / grusinga, avgrensa til eksisterande hytter og landbruk med dokumentert vegrett. Vedlikehald av ein eksisterande veg er ikkje søknadspliktig, men oppgradering/nyetablering av veg er det, jf. § 20-1.

Saka gjekk til Fylkesmannen som no har svara ut saka.

Fylkesmannen avviser påstand om "50 år gamal veg"

Fylkesmannen meiner det sentrale spørsmålet i saka blir om vegarbeidet er å sjå på som reint vedlikehald eller oppgradering/nyetablering. Fylkesmannen viser til brev frå tiltakshavar Haugen sin advokat Knardal der det vert hevda at den aktuelle vegen vart bygd for over 50 år sidan, før det var bygd hytter i området.

Vegen skal difor ikkje ha vore søknadspliktig etter dåverandeplan- og bygningslov.

Fylkesmannen avviser påstanden

- På bakgrunn av historiske flyfotos kan ikkje Fylkesmannen sjå at vegen slik den framstår no var opparbeida for 50 år sidan, og heller ikkje på 90-talet, slik det er hevda frå tiltakshavar si side. Ut frå dei bilda som ligg føre er det vår vurdering at det arbeidet som nyleg er gjort på vegen, ikkje kan karakteriserast som reint vedlikehald på ein allereie eksisterande veg. Vi ser at det har vore ein slags veg her i lang tid, men ikkje i det omfanget som no er tilfelle, skriv Fylkesmannen.

Han vurderar saka dit at vegen ikkje er opparbeida for landsbruksverksemd, så søknaden skal difor ikkje handsamast etter landbruksvegforskrifta, men etter føresegnene i plan- og bygningslova.

- Tursti

- Slik vi ser det er føremålet med denne vegen å ha ein tilkomstveg til hyttetomter. Vegen er ikkje vist i verken kommunedelplan eller reguleringsplan, skriv Fylkesmannen som viser til at i kommunedelplanen er dette området sett av til fritidsbustader, og det er merka av ein tursti på kartet.

- Vegen slik den er opparbeida kan ikkje sjåast på som ein tursti. Vegen er difor i strid med arealdisponeringa i kommunedelplanen. Om vegen skal kunne godkjennast er det naudsynt med dispensasjon frå arealføremålet i plan,jf. pbl § 19-2. Dispensasjon krev grunngjeven søknad, skriv Fylkesmannen.

Han legg til at fordelane ved å gi dispensasjon må vere klart større enn ulempene etter ei samla vurdering.

Fylkesmannen konkluderar slik: - Etter ein gjennomgang av saka finn Fylkesmannen å måtte gjere om kommunen sitt vedtak av 03.09.2020 den 03.09.2020, under sak TS-085/20. Det vert gitt avslag på søknad om oppføring av veg. Klagane har dermed ført fram. Fylkesmannen sitt vedtak er endeleg og kan ikkje klagast på, skriv Fylkesmannen.