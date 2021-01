Har skilta for gåande i løypa

Turløyper Stryn har no sett opp skilt for gå-sone og ski-sone i løypa mot Tverrfjellet. - Vi prøver å legge til rette for alle. Det kan ikkje vere slik at nokon skal diktere kven som skal kome seg opp i fjellet, seier Arvid Hatledal.