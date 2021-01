Smitta person besøkte to serveringsstader i Stryn

Nyhende

I ein oppdatering fredag kveld melder Stryn kommune at smittetilfellet fredag skal ha vore på to serveringstader i kommunen i sannsynleg smittsam periode både tysdag, onsdag og torsdag. Kommunen oppgir desse stadane og tidsromma:

tysdag 26. januar: Stryn Kaffebar & Vertshus mellom kl 13.00-14.00.

onsdag 27. januar: Isehaug Kafeteria mellom kl 11.30-13.00.

torsdag 28. januar: Isehaug Kafeteria mellom kl 12.45 -13.45.

Personar som har vore innom serveringstadene i dette tidsrommet blir ikkje sett i karantene, men får følgande tilråding dei neste 10 dagane:

• Kontakt helsevesenet og test deg ved teikn til symptom. Du skal då halde deg i isolasjon.

• Hald to meter avstand til andre så langt det er mogleg, både på fritid og i arbeid.

• Ein bør ikkje oppsøke stadar der fleire personar er samla, som serveringsstader, treningssenter og liknande.

• Ikkje oppsøk pleie og omsorgsinstitusjonene våre. Er du tilsett på desse stadene, så ta kontakt med einingsleiar for nærare avtale.

Kommunen opplyser samstundes at det same gjeld personar som har budd på Stryn Hotel i tidsrommet 25.-29 januar

- Desse er kontakta av hotellet. Dette har ikkje konsekvens for drift av hotellet på noverende tidspunkt, skriv kommunen.

Kommunen legg til at dei har god dialog med den smitta, arbeidsgivaren, serveringstadene og hotellet.

- Vi ønskjer å rose dei involverte for godt samarbeid i arbeidet med kartlegging og vidare tiltak. På den måten kan vi starte tilpassa tiltak raskt, med minst mogleg konsekvens for innbyggjarane. Det er difor viktig at alle i Stryn har låg terskel for å teste seg raskt ved symptom, melder kommunen.

Personen som har avlagt positiv prøve har vore på arbeid i Stryn denne veka, men bur på Austlandet. Vedkomande har tre nærkontaktar, men ingen av desse bur i kommunen og er sett i karantene i heimkommunane.

Personen som har testa positivt er òg isolert i heimkommunen.

Ein kan avtale test for koronavirus på kommunen sin beredskapstelefon på tlf. 57 87 49 29