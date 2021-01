Tilsette frå Hornindal får halde fram med 35 timars veke

Nyhende

Tilsette i kontoradministrasjonane i Hornindal og Volda hadde ulik arbeidstid før kommunesamanslåinga, høvesvis 35 timar og 36,5 timar pr veke. Nye Volda kommune løyste floken ved å bestemme 37,5 timar som ny og lik arbeidstid for alle, etter at Kommunenes Sentralforbund (KS) presiserte at dette skulle gjerast i eit brev til fellesnemnda 3. april 2019. Arbeidsretten har fastslått at dette er tariffstridig.