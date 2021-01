Nyhende

(Fjuken): For å bidra til at fleire bilistar køyrer bilar som ikkje slepp ut klimafarlege gassar, har elbilar og andre nullutsleppskøyrety køyrd gratis på bomvegar. Regjeringa har opna for at bompengar kan gjelde også utsleppsfrie bilar, både på nye og gamle bompengeprosjekt, men med minst 50 prosent rabatt.