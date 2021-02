Fosnesvegen, Ospholen eller Espholen?

Nyhende

Tidlegare namneforslag på adresseparsellen har vore Ospholen/Espholen. Kartverket, som har vedtaksmynde på stadnamn, har uttalt at det må haldast namnesak på skrivemåten før kommunen kan gjere endeleg vedtak. Det skal i følgje saksutgreiinga vere lang sakshandsamingstid på namnesaker og grunneigarar har difor kome med eit tredje forslag til namn for å få fortgang i tildeling av vegadresse. Fleirtalet av grunneigarane ønskjer Fosnesvegen som namn på parsellen. Dette framlegget er no ute på høyring. Det er allereie ein veg like ved som heiter Fosnestunet.