Mimrekveld i Radio Stryn: 25 år sidan NM på ski

Det var dei tre idrettslaga Markane, Hardbagg og Veten som gjekk saman om å arrangere NM. Etter fleire år med planlegging, var endeleg tida koma 20. januar 1996. Då inntok utøvarar som Bjørn Dæhlie, Vegard Ulvang, Marit Mikkelsplass, Thomas Alsgaard, Fred Børre Lundberg og Espen Bredesen NM-bygda.

Til skilnad frå no vart samtlege øvingar innan langrenn, hopp og kombinert avvikla i eitt og same arrangement. Såleis pågjekk NM i nesten to veker, og vart avslutta med hopprenn i Bjørkelibakken 1. februar.

NM i Stryn vart ein folkefest med stort publikumsoppmøte, men det var også dramatikk. Blant anna fekk Thomas Alsgaard ein sving kalla opp etter seg, etter at han hamna i lyngen utanfor langrennsløypa. Og ikkje minst var det ein dramatisk inngang til meisterskapen med tilkøyring av snø fordi snøen heldt på å smelte vekk.

I sendinga blir det mimring saman med utøvarar og folk frå arrangørstaben.