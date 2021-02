Startar vaksinasjon av heimebuande eldre i veke 7

Nyhende

Heimebuande eldre over 85 år, busette i Hornindal, kan rekne med tilbod om vaksinasjon mot covid-19 i veke 7. Dette gitt at Volda kommune får tilgang på forventa vaksinedoser. Det går fram av ei pressemelsing frå kommunen.

Vaksinasjon av personar busette i Hornindal vil skje på Hornindal legekontor.

Bådde desse og etter kvart alle over 65 år og personar mellom 18 og 64 år med sjukdomar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp, blir innkalla til vaksinasjon. Kommunen gir beskjed når det er klart for at personar under 65 år kan bestille time til vaksinasjon, opplyser kommunen.