Vegvesenet gav krav om etterkontroll

Nyhende

Statens vegvesen hadde kveldskontroll ved Kjøs bru tysdag.

Ein sjåfør vart meld for å køyre med gjenstandar i frontruta som sperra for sikt. Han hadde fått fleire køyreforbod og advarslar for dette tidlegare. Han måtte fjerne gjenstandane på nytt før han fekk forlate kontrollen.

Ein lastebileigar fekk kontrollseddel med krav om utbetring og etterkontroll fordi frontruta hadde sprekkar og skader.

Ein sjåfør måtte fjerne gjenstandar i frontruta før han kunne forlate kontrollplassen, skriv vegvesenet i sin kontrollrapport.

212 tungbilar var innom kontrollplassen, og 30 av dei vart kontrollerte nærare.