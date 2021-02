Lensmann kan bli politiavdelingsleiar

Nyhende

Forslaget til erstatning av lensmannstittelen kjem frå Politidirektoratet, og er no sendt over til Justis- og beredskapsdepartementet. I følgje politiforum.no har det ikkje vore enkelt å finne fram til nytt namneforslag. I ein epost til politiforum skriv politidirektoratet (POD)blant anna at det knyter seg mange følelsar til ein tittel som har eksistert i om lag 900 år. I tillegg til å finne eit godt namn på ein gammal og historisk tittel, må det nye namnet i størst mulig grad gjenspegle noverande funksjon og plassering i organisasjonen».