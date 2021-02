Om det er noverande eigar eller ny eigar som har skøyte på huset, er skredfaren nøyaktig den same

Nyhende

Vivian Guddal i Hjelledalen, lengst aust i Stryn kommune, får lov å bu i huset sitt og ho får lov til å leige det ut. Men ho får ikkje lov til å frådele tomta og selje huset. Grunngjevinga er at huset ligg i faresone for snø- og sørpeskred med eit årleg sannsyn større enn 1/100, og i faresone for 200-års flaum.