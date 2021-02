Frå flyktning til fagutdanna og fast jobb

Nyhende

Alloush kom til Norge i 2015. Ho vart busett i Årdal etter opphald på flyktningmottak i Oslo, men i samband med eit besøk til vener i Stryn fann ho ut at ho likte seg så godt at ho ville flytte hit. Ho kontakta kommunen med spørsmål om dette let seg gjere, og berre ti dagar seinare var ho på plass i Stryn. Først åleine, men etter kvart kom også familien etter. I dag har både ho og mannen funne seg godt til rette. At begge har ein jobb å gå til er ein viktig grunn til det.