Nyhende

8. mars 1993 var ein stor dag for dei tre idrettslaga Markane, Veten og Hardbagg. Då vart det bestemt at Stryn skulle arrangere NM i nordiske greiner i 1996. Med OL-rusen frå Lillehammer friskt i minne var dugnadsånda på topp då Stryn skulle stå i sentrum for nasjonale hopp-, kombinert- og langrennskonkurransar.