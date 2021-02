Fleire har tillit til politiet, men ikkje alle trur dei kjem raskt til staden

I innbyggjarundersøkinga til politiet for 2020 svarar 82 prosent at dei har tillit til politiet. Dette er ein framgang på tre prosentpoeng frå 2019. Samtidig svarer 94 prosent at dei føler seg trygge. Men i dei små kommunane trur langt under halvparten av dei som er spurde på at politiet kjem raskt til staden, om det skjer noko.