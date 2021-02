Gir seg som leiar i fotballgruppa

Nyhende

Over 20 personar møtte fram til Stryn Fotball sitt årsmøte onsdag der både årsmelding, rekneskap og budsjett vart godkjent. Under møtet kom det fram at klubbleiar over dei siste sju åra, Torstein Tvinnereim, ikkje tek attval i år. Det skriv Stryn Fotbal på eigne heimesider.