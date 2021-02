Nytt smittetilfelle i Stryn

Nyhende

Laurdag kveld stadfestar Stryn kommune at ein ny person er stadfesta smitta av korona.

- Personen er nærkontakt og husstandsmedlem til personen som fekk påvist smitte etter utanlandsreise for ei veke sidan. Familien har ikkje vore i kontakt med andre etter dei kom tilbake til Stryn, melder kommunen.

Kommunen opplyser at det ikkje er påvist smitte relatert til personen som testa positivt og hadde vore innom to serveringsstader i kommunen, samt budd på Stryn hotell same veke.

- I vidare oppfølging av dette tilfellet denne veka har vi informasjon som tilseier at denne personen var lite eller ikkje smittsam i denne perioden, opplyser kommunen.