Nyhende

Kommunen er i beit for næringsareal og vil starte detaljregulering for dette på eit område på 48 dekar vest for Scania på Ytreeide. Grunneigarar på staden, Stryn Bondelag og Kyrkjeeide Samdrift fryktar at næringsutvikling på Ytreeide vil strupe jordbruket på staden.