Litt å rette opp i for fleire sjåførar

Nyhende

Statens vegvesen hadde tungbilkontroll ved Kjøs bru måndag.

Tre førarar måtte rydde siktsona før vidare køyring, eitt køyretøy hadde feil ved underkøyringshinder som måtte rettast før vidare køyring, og ein førar måtte sikre lasta betre før vidare køyring.

Vidare vart det skrive ut tre mangelappar på tekniske manglar. To for sprekkar i frontruter og ein for skade på sidehinder.

Eitt køyretøy hadde ikkje montert skilt bak på køyretøyet, og dette måtte monterast før vidare køyring. Ein førar fekk advarsel for brot på køyre- og kviletidsregelverket skriv vegvesenet i sin kontrollrapport.

191 tungbilar var innom kontrollplassen, 47 av dei vart sjekka nærare.