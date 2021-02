Nyhende

I meldinga som vart sendt Rotevatn via Messenger, kalla nordfjordingen Rotevatn for ein landssvikar, og han sa at Rotevatn skulle følgje han i grava. Meldinga vart først først lesen av Rotevatn sin statssekretær, før Politiets sikkerheitsteneste (PST) vart varsla. Mannen vart deretter pågripen av politiet.