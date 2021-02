Vinterdekka var ikkje godkjende - 10.000 kroner i gebyr

Nyhende

Statens vegvesen hadde kontroll ved Kjøs bru tysdag.

Ein sjåfør fekk 10.000 kroner i gebyr for fire dekk som ikkje var godkjende vinterdekk. I tillegg hadde han eitt dekk som hadde mønster under minimumskravet for vinterdekk. Sjåføren må få skifta dekka og etterkontrollert mangelen ved godkjent verkstad, skriv vegvesenet i sin kontrollrapport.

Vidare må to lastebileigarar skifte frontruter på lastebilane sine då desse hadde store sprekkar. Begge må visast og godkjennast etter at mangelen er retta. Tre sjåførar måtte rydde frontruta for gjenstandar i siktsona før dei kunne køyre vidare.

Ein lastebilsjåfør fekk mangel på lastebilen sin då denne mangla underkøyringshinder, hadde knuste baklykter og ei skada frontrute. Sjåføren må no vise bilen til etterkontroll. Ein sjåfør fekk mangellapp då han hadde montert ulovlege lykter på bilen sin. Også denne sjåføren må få mangelen etterkontrollert.

184 køyretøy var innom kontrollplassen, 40 av dei vart kontrollerte nærare.