Trur at ting blir betre om 100 dagar

Nyhende

Helsedirektøren seier vi har hatt ein kraftig nedgang i talet på smitta sidan nyttår, men at dei nye muterte variantane skaper stor uvisse.

Difor er det òg innført strenge koronatiltak i landet, og enkelte stader endå strengare tiltak. Guldvog seier det er krevjande å argumentere for å få med befolkninga på at det er bra å halde smittetala låge framover.

Ifølgje VG er det no 59 prosent som støttar tiltaka som er sett inn, og støtta er lågast i den yngste aldersgruppa.

– Det er veldig mange som er veldig lei, og det skjønner vi naturlegvis. Det blir reflektert i den endra tilliten, seier helsedirektøren, som legg at ein må danne seg eit bilete av at det er håp der framme.

– Om mellom 100 og 150 dagar så trur eg at liva som vi har, vil vere veldig annleis enn det vi har i dag. Eg har naturlegvis ingen garanti for dette, for det kan vere ting som skjer som gjer at vi får nye endringar. Men vi jobbar for at vi står i eit løp 100 til 150 dagar fram i tid, seier Guldvog.

– Det er noko å glede seg til, og så skal vi ta dei kampane som kjem viss det blir nødvendig med nye utfordringar.

(©NPK)