Vil at veg gjennom Tindegrenda blir kommunal

– Av planframlegget ser vi at det er planlagt ein gjennomgåande veg som endar i øvre del av Tindegrenda, dette som ein del av framtidig heilårsveg til Tonningsetra. Stryn Vinterski er fornøgde med at det blir tilrettelagt for denne vegen, samstundes meiner vi at vegen ikkje berre burde vere av kommunal standard, men også i kommunal eige og at kommunen også vidarefører vegen med same standard heilt til Tonningsetra og etablering av ny parkeringsplass, skriv Stryn Vinterski som merknad til detaljreguleringa av Tindegrenda.