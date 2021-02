Nominert til Spellemannprisen

Nyhende

- Dette var ei særs gledeleg nyheit i eit elles så vanskeleg år, seier Britt Pernille Frøholm til Fjordingen.

- Eg er utruleg stolt og glad for å få ein slik nominasjon. Det er spesielt kjekt å bli nominert med ei plate med folkemusikk frå Nordfjord og Sunnmøre. Dette er musikk som alltid har stått meg veldig nær. For mange musikarar har dette vore eit svært vanskeleg år med avlyste jobbar og ingen inntekt, og då er det ekstra stas å få ei slik utmerking, seier ho og legg til at det var utruleg kjekt å få den første nominasjonen på plateselskapet Kviven Records, som Frøholm driv saman med Jorun Marie Kvernberg.

Dei nominerte til Spellemann 2020 vart offentliggjort på ein digital pressekonferanse fredag.

96 nominerte fordelt på 23 kategoriar vart presentert av fleire kjende ansikt og programleiar Tarjei Strøm.

Spellemann er den største musikkprisutdelinga i landet, og i april får publikum vite kven av dei nominerte som tar med seg de prestisjetunge spellemannharpene heim for musikkåret 2020.

I veke 15 er det duka for fullt spellemannfokus i alle NRK sine kanalar, før det blir runda av med eit stort TV-show fredag 16. april på NRK1.

