Over ein halv milliard i krav etter konkursen i Hugaas Entreprenør AS:

Stryn T&IL med krav på 6,7 mill.

Stryn Turn & Idrettslag har sendt inn eit krav på i overkant av 6,7 millionar kroner til konkursbuet etter Hugaas Entreprenør AS. Hugaas var hovudentreprenøren for basishallen i Stryn. Totale krav mot konkursbuet er på over ein halv milliard kroner.