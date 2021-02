Vil ha kollektivtransport som reelt alternativ

Nyhende

Av konkrete tiltak ønskjer Nordfjordrådet at gang- og sykkelvegar blir prioritert høgt i RTP, og ein ønskjer samarbeid med Vestland om eit kollektivt «stamrutenett» mellom dei store tettstadane i Nordfjord, slik at kollektivtransport blir eit reelt alternativ for jobb- og fritidsreiser i regionen. Det vart også understreka at Vestland må legge til rette for rutekjøp på alle kortbaneflyplassane frå 2024 og framtidig elektrifisering.