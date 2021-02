Ønskjer "snø" og "vinter" inn i retningslinjene for tilskot

Nyhende

Sektorutvalet for skule- og kultur fremja i fjor ønskje om ein gjennomgang av retningslinjene for tildeling av driftstilskot turløyper og skianlegg. Stryn Idrettsråd, som fungerer som rådgjevande organ i høve desse løyvingane, har no spela inn forslag til større og mindre endringar av retningslinjene.