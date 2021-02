- Glad for at Vestland tek over ansvaret for Fylkesleksikonet

Nyhende

Fylkesleksikonet har vore ei digital formidlingsteneste sidan 2001, med NRK Sogn og Fjordane som initiativtakar. NRK drifta tenesta fram til 2015, då Allkunne tok over.

Allkunne er ei avdeling i stiftinga Nynorsk kultursentrum.

Frå i år skal Nynorsk kultursentrum samarbeide med Store norske leksikon om meir nynorsk leksikoninnhald på snl.no, og Allkunne blir avvikla. Det gjer at Vestland fylkeskommune tek over ansvaret for fylkesleksikonet.

Det lokalhistoriske arkivet er no ein del av verksemda til arkivseksjonen i avdelinga for kultur, idrett og inkludering i Vestland.

– Vi er svært glade for at Fylkesarkivet tek over Fylkesleksikonet, slik at folk framleis får tilgang til dette innhaldet, seier tidlegare Allkunne-redaktør Stina Aasen Lødemel i ei pressemelding frå Nynorsk kultursentrum.

Fylkesleksikonet inneheld artiklar om kommunar, bedrifter, stader, personar, historie, næringsliv og kulturliv, organisasjonar og mykje meir.

