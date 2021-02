Stor innverknad på marknaden

Nyhende

Eiendomsmegler Vest kan fortelje om eit positivt 2020 med tanke på kjøp og sal av bustadar i Stryn, og Nordfjord for øvrig. Verksemda, som lokalt starta som Kragset eigedom midt under finanskrisa i 2008, vart kjøpt opp av Eiendomsmegler Vest i januar for to år sidan.