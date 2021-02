Nyhende

Søndag gjekk alarmen ikkje berre i Stryn, men og i Olden og Hornindal. Husbrann i Stryn sentrum, i eit område der husa ligg tett, vart frå første minutt vurdert som så alvorleg at det vart slått alarm også til brannvernet i dei to næraste nabodistrikta. At det eine ligg i eigen kommune og det andre både i nabokommune og nabofylke, spelar ingen rolle. Går alarmen og situasjonen vert vurdert som dramatisk nok, er bannverna til for å hjelpe kvarandre.