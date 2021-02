Flo-Thorsdal satsar på infravarme:

Spegel og foto som varmekjelde

For om lag ti år sidan fatta Øyvind Flo-Thorsdal for alvor interesse for inneklima og nye varmekjelder. Men etter fleire år som leverandør av varmepumper er det ein teknologi frå 70-talet som opptek han meir og meir.