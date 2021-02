Etter innspel blant anna frå Hornindal:

– Vil tilrå SFO tilpassa skulekvardagen

Etter at Hornindal og Volda slo seg saman, har ikkje skulefritidsordninga i Hornindal vore tilpassa elevar som går på skule fire dagar i veka. No vil oppvekstsjefen leggje fram sak for formannskapet med tilråding om at SFO-ordningane vert tilpassa organiseringa av skulekvardagen ved den enkelte skule.