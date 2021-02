Fram med flagget for brørne

Nyhende

Forsamlinga på Hemsen i Hydlastova heldt nærast pusten når Vetle Sjåstad Christiansen fekk to bom på siste skyting under VM-stafetten for herrer. Men ankermannen heldt seg roleg og unngjekk strafferunder. Dermed vart gullet sikra etter god leiing heilt frå første veksling. jubelen kunne sleppe laus for Sturla Holm Lægreid, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø og Vetle Sjåstad Christensen.