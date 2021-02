Byter ettersøkslag i Hornindal

Nyhende

I brev sendt ut til Hjorten Ettersøkslag, orienterer Volda kommune om at dei har vedteke avtale med Stryn Ettersøkslag for offentlege ettersøk i Hornindal. Kommunen hadde i følgje brevet avtale om ettersøk med Hjorten Ettersøkslag i 2020, noko som fungerte bra. Men då også Stryn Ettersøkslag meldte interesse for offentleg ettersøk i Hornindal, vart det sendt ut anbod til begge ettersøkslaga.