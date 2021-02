Nyhende

Fram til nyleg har Stryn kommune, Løv AS og Siva Holding AS eigd industriparken på Visnes ilag. Kommunen har vore majoritetseigar med 49 prosent. No innløyser dei 51 prosent av aksjane med siktemål om å avvikle selskapet og overta eigedomen på totalt 5.500 kvadratmeter.