Fylkeskommunen tilrår nei til frådeling

Nyhende

Tidlegare har Statens vegvesen tilrådd kommunen å seie nei, hovudsakleg med grunngjeving at fv 60 ikkje har gang- og sykkelveg og at bustad- bygging bør skje meir konsentrert. Fylkeskommunen nyttar same argumentasjon. Dei poengterer at fv 60 er smal, har fartsgrense 70 km/t, ein årsdøgntrafikk på 1.250 med 16 prosent lengre køyretøy og at det ikkje er gang- og sykkelveg. Busetnad i dette området vert såleis avhengig av bil, noko som strir mot statlege og fylkeskommunale mål om samordna bustad-, areal- og transportplanlegging, i tillegg til miljøsatsing.