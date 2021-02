Nyhende

For 14 dagar sidan gjekk Volda Ørsta Reinhaldsverk (VØR) ut med informasjon om at dei hadde fått varsel om mottaksstopp og straffegebyr grunna for mykje feilsortering i papiravfallsdunken. Dette gjaldt mellom anna drikkekartongar som låg i plastposar.