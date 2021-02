Ber kommunen vidareutvikle strandsona

Nyhende

I eit innspel til områdereguleringa for Grodås sentrum, skriv Hornindal Grendeutal ved Ove Rand at Grodås har alle moglegheiter til å bli eit svært attraktivt buområde i indre deler av Volda kommune. Han tek mellom anna til orde for at strandsona på Grodås må vidareutviklast.