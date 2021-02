Nyhende

Det skriv Olav Tenden i Tenden Eigedom AS i eit brev til Stryn kommune. Tenden Miljø har i dag miljøstasjon under tak på 1.500 m² for Stryn kommune/Nomil. I tillegg er det ein sorteringshall på 1.200 m², kontorbygg, plasthallar samt ute- område til lagring. Det er no for lite plass på området.