Leverer superski i VM

Johnny Seljeset, smørjar for kombinertlandslaget

Johnny Seljeset er indre Nordfjord sin «representant» under ski-VM som går av stabelen for tida. Honndølen var på plass i Tyskland i dagane før VM starta, og han blir der til siste konkurranse er slutt komande helg. Mykje arbeid skal gjerast i smørjebua, men også testing av ski står på programmet. Det betyr også lange arbeidsdagar for Seljeset og smørjeteamet.