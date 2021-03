Overskot for nye Volda kommune

Nyhende

Nye Volda kommune fekk eit positivt netto driftsresultat på 1,9 millionar kroner, det slår kommunedirektør Rune Sjurgard fast i ein pressemelding måndag.

- I forhold til totale inntekter utgjer dette ein resultatgrad på 0,2 prosent. Dette er under kommunen si målsetting på 1,75 prosent som er nivået for at ein skal ha tilfredsstillande økonomisk handlingsrom, seier Sjurgard.

Sjurgard påpeikar at fjoråret ikkje representerer eit normalt år.

- Trass i at drifta stort sett har gått sin gang, så har likevel koronasituasjonen ført til lågare aktivitet. Dette er også ei av årsakene til mindreforbruket. Det vart gjort eit særs grundig arbeid med å betre økonomirutinane i den nye kommunen, og dette ser ein effekt av allereie første driftsåret, seier Sjurgard.

Det går fram av pressemeldinga at administrasjonen sitt innsparingskrav på 10 millionar kroner er nådd

- Det er gledeleg å sjå at ein har god oversikt og styring av økonomien, seier Sjurgard.