Nyhende

Då fylkestinget i Sogn og Fjordane i 2013 vraka sine årelange politiske løfte og dumpa fv 60 Tomasgard-Røyrhus bru, sette dei ein viktig sambindingsveg minst 10 år tilbake i tidskøen. Denne forma for ansvarsfråskriving var skuffande både for dei som driv næringstransport og like mykje for pivatbilistar som er avhengige av vegen.