Nyhende

Volda-ordføraren har ettersendt brev til fylkeskommunen, der ho melder inn behov for rassikring av vegen til Otterdal. Vegen er rasfarleg heile året, med mykje steinsprang. Vinterstid går det ofte snøras.

I 2005 var det skissert rassikring for 2 mill. kroner på strekninga. Volda formannskap var ikkje merksam på dette då dei prioriterte viktige vegprosjekta for neste periode, og ber no fylket vurdere innspelet.