Opnar for fire dagar SFO

Nyhende

Hornindal skule har ordning med fire dagars skule for elevane i 1. til 4. klasse. Dette blant anna for å spare kostnader til skuleskyss. Fram til kommunesamanslåinga var skulefritidsordninga (SFO) i Hornindal tilpassa skulekvardagen, men i nye Volda har ikkje fire dagar SFO vore eit tilbod. Difor måtte foreldra velje anten tre eller fem dagar, og betale for fem sjølv om dei nytta berre fire. I Hornindal var det og ordning der foreldra kunne velje timar på morgon eller ettermiddag, og betale for det timetalet ein brukte. Også dette tilbodet forsvann då Volda valde meir standardiserte tilbod. Med den konsekvens at prisane skaut i veret for brukarane i Hornindal. Dette igjen gjorde at tal brukarar av SFO i Hornindal innverande skuleår er berre halvparten, samanlikna med førre skuleår.