Risikerer å betale tilbake 360.000 kr

Nyhende

I eit brev til Stryn kommune skriv kulturdepartementet at stiftinga Nordfjord Fritidssenter har tillate ein privat, fortenestebasert aktør å gjere bruk av eit delvis spelemiddelfinansierte klubbhus. Departementet meiner ordninga bryt med vedtektene for spelemidlar og varslar no at dei tek saka til handsaming.

Departementet, ved avdelingsdirektør Ole Fredriksen og fagdirektør Åsmund Berge, viser til at fritidssenteret på 90-talet (under namnet Vangen Aktivitetssenter) fekk spelemidlar til bygging av klubbhuset. Totalt vart stiftinga tildelt 1.430.000 kroner over tre år.

Leigeavtale med privat, fortenestebasert verksemd

Ifølge departementet oppstår problemet når stiftinga i 2015 inngår avtale med eit privat selskap om bruk av det spelemiddelfinansierte klubbhuset.

Departementet viser til at det i avtalen mellom partane går fram at selskapet står fritt til å disponere både Hovudhuset, Nyehytta og Annekset med ein leigekostnad på 20.000 kroner pr. mnd og seinare 30.000 kroner pr. mnd. Departementet legg til at stiftinga ikkje har søkt om utleige slik det er krav om, og at samtykke ikkje ville blitt gjeve i dette tilfelle med bakgrunn i følgande regelverk;

– Anleggseigar kan ikkje inngå bruksavtaler med private, fortenestebaserte aktørar eller andre som ikkje kan søke om tilskot. Frå denne hovudregelen gjeld følgjande unntak: Anlegget kan leigast/lånast ut for ei kortare periode eller for avvikling av enkeltarrangement av kortare varigheit.

– Prinsippsak

Departementet meiner det er eit grunnleggjande prinsipp at spelemidlar ikkje skal gjerast om til forteneste for private, fortenestebaserte aktørar.

Departementet skriv at dei vurderer ei løysing som inneber at stiftinga betaler attende spelemidlar for anten heile, eller delar av klubbhuset for dei attverande fem åra av bindingstida på 30 år frå 1996.

– Spelemidlane ville verte 25 prosent av anten heile eller delar av beløpet på kr 1.430.000 kroner, skriv departement.

For stiftinga betyr det i verste fall at dei må betale tilbake 357.500 kroner.

Departementet foreslår vidare ei løysing med seksjonering av overnattingsdelen i huset.

– Slik kan klubbhuset halde fram med å vere den spelemiddelfinansierte delen, medan resten ville «falle i det fri» frå spelemiddelordninga og kan drivast vidare, skriv departementet

– Leigde ut i god tru

Styremedlem Ivar Bergset opplyser til Fjordingen at stiftinga skal ha eit møte med Kulturdepartementet og fylket om saka i komande veke.

Styreleiar i IL Veten, Oddvin Myklebust fortel at avtalen om drift av leirskule vart inngått i samråd med Stryn kommune.

– Vi har alle handla i god tru, og den løysinga vi har no har fungert svært godt for alle partar og gitt stabilitet i drifta, seier Myklebust.

Han opplyser at ei løysing kan vere å seksjonere ut romfløyen i klubbhuset slik at leirskulen kan halde fram med tilbodet sitt.

– Vi kan ikkje risikere å miste leigeinntektene frå leirskulen som er ein viktig faktor for drift av anlegget, seier Myklebust.

Han fortel at stiftinga, som eig hoppanlegget og bygningsmassen, var i ein vanskeleg økonomisk situasjon før ein fekk på plass noverande ordning. Klubbhuset er også basen for Veten IL med 300 medlemer.

– Vi sit med eit stort og kostbart anlegg som kom på plass til NM i 1996, og som skulle, i lag med anlegget på Ullsheim, vere arena og arrangør for større nasjonale og internasjonale arrangement i Stryn kommune innan nordiske greiner. For å få denne type arrangement var det, fram til 2013, krav om at både langrennsarena og hoppbakke skulle ligge i umiddelbar nærleik av kvarandre. Dette forklarar kvifor eit lite lag med 300 medlemer sit med ein K90 hoppbakke og eit relativt stort klubbhus, seier Myklebust.

Han anslår at anlegget i dag har ein verdi på oppunder 30 millionar kroner.

– Vi har fått ca 10 millionar i offentleg støtte til anlegget og resten er verdien er skapt via dugnadsarbeid og seinare 25 år med drift basert på dugnad. Så vi føler eit stort ansvar for å forvalte både dei offentlege midlane og den enorme dugnadsinnsatsen som er lagt ned i dette anlegget. Leirskulen driv eit fantastisk tilbod for born, ungdom og vanskelegstilte der integrering er ein del av tilbodet. At dette kjem i konflikt med vedtektene er veldig leit, seier Myklebust.