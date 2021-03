Nyhende

Eitt av satsingsområda framover vert å prøve å halde endå meir på dei unge aktørane når dei kjem opp i ungdomsskulealder. – Så vi vil prøve å få til fleire tilbod som ungdom kan vere interesserte i, seier Jon Are Steen. – Bandkurs, drop in-grupper, musikkproduksjon på laptop og andre tilbod der lista for å kome og vere med ikkje skal vere så høg. Her vil vi gjerne ha innspel!