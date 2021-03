Ber om auka støtte til mjølkeproduksjon

I eit innspel til jordbruksforhandlingane ber fylkesutvalet i Vestland om auka investeringsstøtte til mjølkeproduksjon. – Landbruket i fylket er viktig for lokalsamfunnet, og gode lokalsamfunn er viktige for at folk skal busetje seg i distrikta våre og skape næringsaktivitet, seier fylkesordførar Jon Askeland.