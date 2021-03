Manglande oppmøte fører til lenger ventetid på teoriprøve

Nyhende

Det viser nye tal frå Statens vegvesen , som også viser at det er store regionale forskjellar.

– Ved trafikkstasjonane i Larvik, Røros, Levanger, Setesdal, Rjukan, Nordfjordeid, Fauske, Ålesund og Lakselv blir minst 20 prosent av dei bestilte prøvene ikkje nytta, seier Frode Børstad i Statens vegvesen.

Best i klassen er Kirkenes, Tønsberg, Sortland, Kristiansund, Hamar, Sunndalsøra, Oppdal, Namsos Steinkjer og Alta, som alle ligg under 5 prosent. Børstad seier det berre er latskap som gjer at ikkje timane blir avbestilte, sidan det blir sendt ut fleire påminningar på SMS før prøva.

Høg strykprosent gjer òg sitt til unødvendig lang ventetid for å få teke teoriprøva. Hittil i år er strykprosenten på 35 prosent nasjonalt.

(NPK)